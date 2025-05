Napoli é campeão italiano pela 4ª vez em sua história

O Napoli só dependia de si para se sagrar campeão nesta sexta-feira, e não falhou, com uma vitória que lhe permitiu conquistar o título dois anos depois. Entre as duas conquistas, teve uma temporada catastrófica de 2023-2024, na qual só conseguiu terminar em décimo, 41 pontos atrás do campeão.

O Napoli terminou com um ponto à frente da Inter de Milão, atual campeã, que lutou até o fim e venceu por 2 a 0 na visita ao Como, no mesmo horário, e torcia por um tropeço dos napolitanos.

A vitória do Napoli no estádio Diego Maradona começou a ganhar forma com um chute de primeira do escocês Scott McTominay, no fim do primeiro tempo (42'), e um belo disparo do belga Romelu Lukaku, no início da segunda etapa (51').

A vantagem de 2 a 0 deu certa tranquilidade para o Napoli no restante do jogo e anulou os esforços de uma Inter que vencia simultaneamente pelo mesmo placar em Como, com gols de Stefan De Vrij (20') e do argentino Joaquín Correa (51').

Do gol de De Vrij ao de McTominay, a Inter foi, durante 22 minutos, a virtual campeã, mas o Napoli reagiu a tempo.