Ministro do Irã diz que acordo com EUA ainda não foi alcançado, mas 'não está desanimado'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações com os Estados Unidos são "complexas demais" para serem resolvidas em poucas reuniões e que, por mais que um acordo ainda não tenha sido alcançado, "não está desanimado". O comentário acontece após uma nova rodada de conversas entre os dois países em Roma, nesta sexta-feira, 23.

"Estou esperançoso de que nas próximas uma ou duas rodadas - especialmente considerando o melhor entendimento das posições da República Islâmica - possamos chegar a soluções que permitam o progresso das negociações", disse para uma televisão estatal iraniana.