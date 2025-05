Líderes palestinos pró-iranianos deixam a Síria após pressão das autoridades

As facções, que possuíam considerável liberdade de movimento sob o poder de Bashar al-Assad, também entregaram suas armas, segundo uma das fontes.

Essas restrições acontecem quando os Estados Unidos, que levantaram as sanções contra a Síria impostas ao governo anterior, pediram às novas autoridades que tomassem medidas contra os aliados do Irã.

Um líder de uma facção palestina pró-iraniana que foi embora depois da queda de al-Assad em dezembro declarou sob condição de anonimato que "a maior parte dos líderes das facções palestinas que recebiam apoio de Teerã deixaram Damasco", enquanto outro que segue ali confirmou a situação.

"As facções entregaram todas as armas" às autoridades, que também receberam "listas com os nomes dos membros das facções que possuem armas individuais" e exigiram a entrega dessas, acrescentou a primeira fonte.

Uma terceira fonte palestina de uma pequena facção em Damasco confirmou a entrega de armas.