Governo do Sudão nega uso de armas químicas após acusação dos EUA

"Estas acusações sem fundamento não são mais do que uma chantagem política e uma falsificação deliberada dos feitos", afirmou o ministro da Informação, Khalid al-Aiser, em um comunicado, no dia seguinte que Washington anunciou o início de sanções contra o Sudão.

O Sudão está imerso, desde abril de 2023, em uma luta sangrenta de poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, chefe do exército, e seu ex-subordinado Mohamed Hamdan Daglo, líder das Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares.

Dezenas de milhares de pessoas morreram por conta desta guerra e 13 milhões foram deslocadas. As Nações Unidas a consideram como a "pior crise humanitária" na atualidade.

Os Estados Unidos fizeram um chamado na quinta-feira "ao governo do Sudão a cessar o uso de armas químicas", sem esclarecer a data ou o lugar em que teriam sido usadas, e a respeitar seus compromissos internacionais.

Segundo um informe do jornal The New York Times em janeiro, que citou altos cargos dos EUA, o Exército do Sudão usou armas químicas ao menos em duas ocasiões contra paramilitares em regiões remotas do país.