Falha frustra batismo de navio de guerra na Coreia do Norte

Acidente "grave" impediu lançamento de um novo contratorpedeiro construído pela Coreia do Norte. Presente na cerimônia, Kim Jong-un disse que a falha foi um "ato criminoso causado por negligência absoluta".Um acidente impediu a inauguração de um novo contratorpedeiro construído pela Coreia do Norte. O navio foi danificado nesta quarta-feira durante a cerimônia de lançamento à água, informou a mídia estatal do país nesta quinta-feira (22/05), o incidente representa um constrangimento para o líder Kim Jong-un, que se esforça para modernizar suas forças navais. Durante o evento de lançamento do novo contratorpedeiro de 5 mil toneladas no estaleiro de Chongjin, no nordeste da Coreia do Norte, "ocorreu um acidente grave", informou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA. Apontando para a "inexperiência do comando e negligência operacional" durante o lançamento, a agência de notícias disse que "algumas seções do fundo do navio de guerra foram esmagadas" e que o acidente "destruiu o equilíbrio" da embarcação. Kim, que estava presente na cerimônia, disse que a falha foi um "ato criminoso causado por negligência absoluta" que "não podia ser tolerado", segundo a KCNA. Ele culpou oficiais militares, cientistas e operadores do estaleiro, atribuindo o ocorrido à "pura negligência, irresponsabilidade e empirismo não científico", dizendo que os "erros irresponsáveis" dos culpados seriam "abordados na reunião plenária do Comitê Central do Partido, a ser realizada no próximo mês". O líder norte-coreano responsabilizou diretamente várias agências importantes, incluindo o Departamento de Indústria de Munições do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o relato, uma falha no deslocamento sincronizado das plataformas de lançamento fez com que a seção de popa do navio se soltasse prematuramente e ficasse presa, causando danos estruturais à base do navio e impedindo que a proa fosse liberada adequadamente. Não é comum que a Coreia do Norte reconheça contratempos relacionados a militares, mas observadores dizem que a divulgação do lançamento fracassado do navio sugere que Kim leva a sério seu programa de avanço naval e está confiante de que alcançará seus objetivos. A KCNA não forneceu detalhes sobre o que causou o problema, a gravidade dos danos ou se alguém ficou ferido. Primeiro contratorpedeiro foi mostrado em abril A embarcação danificada provavelmente pertence à mesma classe do primeiro contratorpedeiro do país, apresentado em 25 de abril, que os especialistas avaliaram como o maior e mais avançado navio de guerra da Coreia do Norte até o momento. Na ocasião, os meios de comunicação estatais transmitiram imagens de Kim participando de uma cerimônia com a filha, Kim Ju-ae, que muitos especialistas acreditam que será a sucessora no poder. Kim chamou a primeira embarcação, batizada de Choe Hyon – nome de um famoso guerrilheiro coreano durante o período colonial japonês – de um ativo significativo para avançar em seu objetivo de expandir o alcance operacional das Forças Armadas e sua capacidade de ataque nuclear. A mídia estatal descreveu o navio como projetado para lidar com vários sistemas de armas, incluindo armas antiaéreas e antinavio, assim como mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear. Kim disse que se esperava que o navio entrasse em serviço ativo no início do próximo ano e, mais tarde, supervisionou testes – disparos de mísseis do navio de guerra. Lee Sung Joon, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, disse na quinta-feira que o navio danificado provavelmente estava equipado com sistemas semelhantes e permanece tombado no mar. Imagens de satélite A notícia da falha do lançamento do navio foi divulgada pelos norte-coreanos depois que imagens comerciais recentes de satélite indicaram que o país estava construindo seu segundo contratorpedeiro em um estaleiro em Chongjin. O Beyond Parallel, um site administrado pelo think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), disse que as imagens de satélite do estaleiro Hambuk, em Chongjin, em 12 de maio, mostravam que uma segunda embarcação da classe do Choe Hyon de contratorpedeiros de mísseis guiados estava em construção. Um relatório do site 38 North, especializado na Coreia do Norte, avaliou na semana passada que o contratorpedeiro construído no estaleiro de Chongjin estava sendo preparado para ser lançado lateralmente a partir do cais, um método que tem sido raramente usado na Coreia do Norte. O relatório disse que o contratorpedeiro anterior, lançado no estaleiro ocidental de Nampo, em contraste, usou uma doca seca flutuante. Provável ajuda russa Autoridades e especialistas sul-coreanos afirmam que o Choe Hyon foi provavelmente construído com a ajuda da Rússia, já que as parcerias militares dos dois países estão crescendo. Embora as forças navais da Coreia do Norte sejam consideradas inferiores às da Coreia do Sul, analistas ainda veem o contratorpedeiro como uma séria ameaça à segurança, pois poderia aprimorar as capacidades ofensivas e defensivas do país. Kim tem apresentado o desenvolvimento de novas armas como uma resposta às ameaças percebidas pelos Estados Unidos e seus aliados na Ásia, que têm expandido os exercícios militares conjuntos em meio às crescentes tensões sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Ele diz que a aquisição de um submarino movido a energia nuclear seria o próximo grande passo para fortalecer sua marinha. Horas depois de divulgar a notícia sobre o contratorpedeiro danificado, a Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro de uma área próxima à cidade de Sondok, no nordeste do país, de acordo com os militares da Coreia do Sul. Os lançamentos foram a continuação de uma série de atividades de teste de armas realizadas pela Coreia do Norte nos últimos anos. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul não informou imediatamente a distância percorrida pelos mísseis, observando que os lançamentos estavam sendo analisados pelas autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos EUA. md/cn (EFE, Lusa, AFP, AP)