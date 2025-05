Dirigente aliado de María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, é detido

As autoridades venezuelanas informaram, nesta sexta-feira (23), que detiveram o dirigente Juan Pablo Guanipa, que estava na clandestinidade desde julho. Ele é um importante aliado da líder opositora María Corina Machado.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, o vinculou a uma suposta "rede terrorista" que teria como objetivo atentar contra as eleições legislativas e de governadores que ocorrem neste domingo. Ele mostrou imagens nas quais se vê Guanipa algemado, com um colete à prova de balas e escoltado por policiais encapuzados e vestidos de preto.