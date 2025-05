Como a decisão de Trump de proibir estrangeiros em Harvard afeta estudantes de outros países?

O governo do presidente Donald Trump intensificou seu impasse com a Universidade de Harvard na quinta-feira, 22, revogando a capacidade da escola de matricular estudantes estrangeiros. O governo disse aos milhares de atuais estudantes estrangeiros de Harvard que eles devem se transferir para outras escolas ou perderão sua permissão legal para estar nos EUA.

O governo dos EUA tem autoridade sobre quem entra no país. O Departamento de Segurança Interna supervisiona quais faculdades fazem parte do Programa de Intercâmbio de Estudantes e Visitantes. Na quinta-feira, o DHS disse que removeria Harvard.

Os alunos que concluíram seus cursos neste semestre poderão se formar. A carta de Noem dizia que as mudanças entrariam em vigor no ano letivo de 2025-2026. Espera-se que a turma de 2025 de Harvard se forme na próxima semana.

O governo pode e de fato retira as faculdades do Programa de Intercâmbio de Estudantes e Visitantes, tornando-as inelegíveis para receber estudantes estrangeiros em seu campus. No entanto, isso geralmente ocorre por motivos administrativos previstos em lei, como não manter o credenciamento, não ter instalações adequadas para as aulas, não empregar pessoal profissional qualificado e até mesmo não "operar como uma instituição de ensino de boa-fé". Outras faculdades são removidas quando fecham.

"Nunca vi uma revogação por qualquer motivo além das questões administrativas listadas no estatuto", disse Sarah Spreitzer, vice-presidente de relações governamentais do American Council on Education, uma associação de universidades. "Isso não tem precedentes".

De que outra forma o governo Trump atacou Harvard?