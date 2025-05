Capital da Ucrânia é atacada por drones e mísseis russos em grande escala

O ataque russo noturno, que se estendeu até o início do sábado, 24, ocorreu horas depois que a Rússia e a Ucrânia iniciaram uma grande troca de prisioneiros, na primeira fase de um acordo firmado pelos dois lados em uma reunião em Istambul, na semana passada.

Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque combinado de drones e mísseis em grande escala nesta sexta-feira, 23, com explosões e disparos de metralhadora ouvidos por toda a cidade. Muitos moradores estavam se abrigando em estações de metrô subterrâneas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os destroços de mísseis e drones interceptados caíram em pelo menos quatro distritos da capital, disse o chefe interino da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, no Telegram. De acordo com Tkachenko, seis pessoas precisaram de cuidados médicos após o ataque e dois incêndios foram provocados no distrito de Solomianskyi.