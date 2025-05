Atirador mata 2 funcionários da embaixada de Israel em Washington

Rodriguez foi preso e levado para interrogatório. Aos policiais, ele confessou o crime e disse: "Fiz por Gaza". Mais tarde, diante de um juiz, ele estava calmo ao escutar as acusações de homicídio qualificado, assassinato de integrante de um governo estrangeiro e de matar com uma arma de fogo - que pode levar à pena de morte.

A ex-apresentadora da Fox News Jeanine Pirro, agora procuradora de Washington, disse que o caso era de pena de morte, mas que ainda era "cedo" para dizer se os promotores pediriam a sentença máxima.

O diretor do FBI, Kash Patel, classificou as mortes como um ato de terrorismo. "A violência antissemita é um ataque aos nossos valores fundamentais e será enfrentada com todo o peso da lei federal", disse.

Os tiros foram disparados pouco depois das 21 horas (22 horas em Brasília) diante do museu, onde o Comitê Judaico Americano organizava uma recepção para jovens diplomatas - Lischinsky era assistente de pesquisa do departamento de política da embaixada. A área fica localizada a poucos quarteirões do Congresso, no coração da capital americana, cercada de edifícios federais, embaixadas, hotéis e museus.

Rodriguez foi detido em flagrante com uma pistola 9 milímetros comprada legalmente. Uma mensagem agendada previamente, condenando a guerra em Gaza, apareceu em uma de suas redes sociais menos de uma hora após o ataque.