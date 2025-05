Assaltantes de Kim Kardashian não voltarão à prisão por roubo milionário de 2016 em Paris

Kardashian, que prestou depoimento no julgamento na capital francesa, afirmou estar "satisfeita" com a sentença e acrescentou estar "profundamente grata às autoridades francesas por terem feito justiça neste caso".

A Justiça francesa condenou nesta sexta-feira (23) a penas de até três anos de prisão efetiva os autores do milionário assalto sofrido pela estrela de reality show Kim Kardashian em um hotel em Paris, em 2016 — embora nenhum dos condenados vá voltar à prisão.

Todas as penas foram inferiores às solicitadas pelo Ministério Público, que havia pedido até dez anos de prisão para quatro dos réus nesta semana.

Kardashian, que na época tinha 35 anos, foi ameaçada com uma arma na cabeça, amarrada e amordaçada. A imprensa francesa chegou a descrever o caso como "o roubo do século".

"Esse crime foi a experiência mais aterrorizante da minha vida", declarou a empresária de 44 anos em um comunicado enviado por seus advogados, no qual afirma que agora quer "virar essa página".

Aomar Ait Khedache, de 69 anos, considerado o líder do grupo, recebeu a pena mais severa: três anos de prisão em regime fechado, além de cinco anos com sursis. No entanto, devido ao tempo já cumprido, ele não retornará à prisão — assim como os demais condenados.

Outros dois acusados de fornecer informações sobre o paradeiro da influenciadora foram absolvidos.

- "Sinto muito" -