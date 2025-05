Ações em Gaza 'apontam' para 'genocídio', alerta Conselho da Europa

Os atos cometidos na Faixa de Gaza "apontam na direção da limpeza étnica e do genocídio", denunciou nesta sexta-feira (23) uma relatora da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE).

O Conselho da Europa, uma organização intergovernamental da qual 46 Estados europeus são membros, trabalha para proteger os direitos humanos e a democracia.

Kluit denunciou o "bloqueio total" imposto por Israel à Faixa de Gaza desde 2 de março, que impede a entrada de "suprimentos humanitários essenciais" no território palestino, confina a população palestina "em um espaço cada vez menor" e deixa as áreas "seguras" desprotegidas.

Esses elementos, disse ela, "combinados com as declarações de membros do governo israelense sobre os moradores de Gaza, tornam muito difícil ignorar que esses atos apontam na direção da limpeza étnica e do genocídio".

"A comunidade internacional deve cumprir seu dever dizendo a verdade e respeitando suas obrigações legais sob as Convenções de Genebra, incluindo a Convenção sobre o Genocídio", insistiu Kluit.