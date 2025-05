Wall Street fecha quase estável em meio a temores por debate orçamentário nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou quase em equilíbrio nesta quinta-feira (22), enquanto os investidores tentam deixar de lado suas preocupações com o projeto de orçamento do presidente Donald Trump e seu efeito sobre a dívida dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os investidores voltam a focar sua atenção na situação diária, em vez das dinâmicas estruturais", resumiu à AFP Jack Ablin, analista da Cresset Capital.

No início da sessão, a atenção dos operadores se concentrou no aumento dos rendimentos no mercado de títulos, preocupados com o impacto que o projeto de lei orçamentária do republicano Trump poderia ter no déficit fiscal americano.

"Mas o mercado se recuperou ao longo do dia", disse à AFP Victoria Fernández, da Crossmark Global Investments.

Após chegar a seu recorde desde 2007 no início do dia, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 30 anos recuou e, por fim, situava-se em 5,05%, por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília).