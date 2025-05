'Seguimos negociando' sobre tarifas, diz Sheinbaum após telefonema com Trump

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quinta-feira (22), que seu governo segue negociando com os Estados Unidos para chegar a um acordo comercial, após um telefonema com seu contraparte americano, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Seguimos falando sobre os temas comerciais. Nada em particular, mas também (que) seguimos negociando, com boa relação e boa comunicação", disse a mandatária em sua habitual coletiva de imprensa matinal, sem dar mais detalhes do telefonema.

"Não quero ir muito além até que possamos chegar a algum acordo", acrescentou.

Sheinbaum acrescentou que o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, viajará na sexta-feira a Washington para uma reunião.

Ebrard disse na mesma coletiva de imprensa que o Investimento Estrangeiro Direto (IED) no México alcançou os 21,4 bilhões de dólares (R$ 121 bilhões) no primeiro trimestre do ano.