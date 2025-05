Refém libertada em Gaza arrecada mais de US$ 600 mil para 'construir' seu futuro

"Tenho um futuro que quero construir, mas preciso de sua ajuda. Não posso fazer isso sozinha", escreveu, na quarta-feira (21), Doron Katz-Asher, de 36 anos, no texto que acompanha o apelo que lançou na internet.

Uma mulher israelense que foi sequestrada em Gaza com suas duas filhas e foi libertada em novembro de 2023, lançou uma campanha de arrecadação de fundos para "construir" seu futuro, e arrecadou mais de 600 mil dólares (cerca de 3,3 milhões de reais) em um dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na tarde desta quinta-feira (22), o contador de doações superava os 2,3 milhões de shekels (cerca de 3,6 milhões de reais), perto do objetivo de 2,5 milhões.

Katz-Asher foz parte dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro, durante o ataque sangrento do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, que desencadeou na atual guerra de Gaza.

Ela foi sequestrada junto com suas duas filhas, de 4 e 6 anos, no kibutz Nir Oz. As três foram libertadas em 25 de novembro de 2023 como parte da primeira trégua.

Em 7 de outubro de 2023, Katz-Asher testemunhou a morte de sua mãe, Efrat Katz, morta por engano, na fronteira da Faixa de Gaza, por um helicóptero israelense que disparava contra o veículo em que haviam sido sequestradas.