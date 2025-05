Raphinha renova com Barcelona até 2028

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ponta-esquerda, que chegou ao time 'blaugrana' em julho de 2022, foi peça-chave nas conquistas sob o comando do técnico Hansi Flick nesta temporada no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

Em sua primeira temporada, ele venceu a LaLiga e marcou 10 gols, além de dar 12 assistências. Na seguinte, o brasileiro manteve sua marca de 10 gols e 13 assistências em todas as competições.

No entanto, Raphinha melhorou muito seus números nesta temporada. Ele marcou 34 gols e deu 25 assistências em um total de 56 partidas, tornando-se o jogador mais utilizado pelo treinador alemão.

"O talento do atacante e sua leitura aguçada do jogo se complementam perfeitamente com sua dedicação e o trabalho diário que ele impõe a si mesmo", afirma o comunicado do clube.