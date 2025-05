Quem eram os espiões de Putin que agiam no Brasil, e o que faziam

Por anos, segundo uma investigação do jornal americano The New York Times, a Rússia usou o Brasil como ponto de partida para a elite de seus oficiais de inteligência, os chamados "ilegais". Em uma operação audaciosa e abrangente, esses espiões apagaram os rastros de seu passado russo. Abriram empresas, fizeram amigos, viveram romances - experiências que, com o tempo, se tornaram os alicerces de identidades inteiramente novas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esses agentes russos se aproveitavam de fragilidades no sistema para obter certidões e registros legítimos, mas com nomes de pessoas que nunca existiram de verdade. Assim, conquistavam o passaporte brasileiro e se aproveitavam das portas que o documento abre para espionar outros países. Alguns desses espiões eram conhecidos. Outros foram revelados agora. Abaixo, veja quem era os espiões que usaram o Brasil como base de operações. Gerhard Daniel Campos Wittich Gerhard Daniel Campos Wittich era o nome usado por Artem Shmyrev, que morou no Rio de Janeiro durante cinco anos dizendo se chamar Daniel Campos e ser brasileiro de família austríaca. Wittich teria saído do Rio e voltado para Moscou em janeiro do ano passado, junto com a esposa Irina Romanova, outra suposta espiã investigada em Atenas, na Grécia, que fingia se chamar Maria Tsalla.

Ela se passava por mexicana e fugiu do país antes de ser presa pela polícia local, segundo os jornais gregos Zougla e Kathimerini. Os dois teriam deixado namorados locais para trás. Daniel Campos teria alugado recentemente um imóvel próximo ao consulado dos Estados Unidos no Rio. Ele dirigia uma série de empresas de impressão 3D na cidade que produziam, entre outras coisas, esculturas de resina para militares brasileiros e chaveiros. Ele desapareceu em janeiro, no meio de uma viagem à Malásia. Sem mandar mensagens para sua namorada no Rio de Janeiro, ela prontamente iniciou uma "busca frenética por seu parceiro desaparecido", afirma o Guardian. O Itamaraty e as comunidades do Facebook na Malásia se mobilizaram para procurar o desaparecido.

Serguei Cherkasov Serguei foi preso no início de abril de 2022 pela Polícia Federal após a polícia holandesa interceptá-lo no aeroporto, onde desembarcou para atuar no Tribunal Penal Internacional, e enviá-lo de volta ao Brasil. Ele atuou durante anos como espião do serviço de inteligência militar da Rússia, o GRU, nos Estados Unidos, fingindo ser um estudante brasileiro. Como Victor Muller Ferreira, Sergei fez graduação na Universidade John Hopkins, em Washington, a capital americana, onde poderia se aproximar de qualquer setor do establishment de segurança dos Estados Unidos, do Departamento de Estado à CIA.

Segundo um depoimento registrado pelo FBI, o acesso que obteve possibilitou que o espião colhesse informações a respeito das maneiras com que as autoridades do governo Joe Biden responderam à concentração de tropas russas nas proximidades da Ucrânia, pouco antes da invasão. Depois que se formou na faculdade, Cherkasov chegou perto de alcançar uma inserção mais influente, ao ser convidado para ocupar uma posição no TPI, em Haia. Ele estava prestes a iniciar um estágio de seis meses na corte, no ano passado, no momento em que a instituição iniciava a investigação sobre crimes de guerra da Rússia na Ucrânia, mas acabou rejeitado pelas autoridades holandesas, que receberam informações do FBI sobre a atuação dele em Washington. O espião segue preso no Brasil e é investigado por atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. Em junho do ano passado, ele foi condenado, em primeira instância, a 15 anos de prisão pela Justiça Federal por uso de documentos brasileiros falsos. No dia 18 deste mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou o pedido da Rússia para extradição, mas determinou que isso só deve ocorrer após o fim das apurações sobre os supostos crimes cometidos no País.