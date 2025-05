Quem era o casal de Israel assassinado em ataque a tiros em Museu Judaico dos EUA?

Yaron Lischinsky, de 30 anos, e Sarah Lynn Milgrim, de 26, foram identificados como as duas vítimas do ataque a tiros que ocorreu na parte de fora do Museu Judaico de Washington após um evento na noite de quarta-feira, 21.

Em sua página na rede social corporativa LinkedIn, Lischinsky ressaltou que acreditava na promoção da paz no Oriente Médio. "Sou um ardente defensor da visão que foi delineada nos Acordos de Abraão e acredito que expandir o círculo da paz com nossos vizinhos árabes e buscar cooperação regional é do interesse do Estado de Israel e do Oriente Médio como um todo. Com este objetivo, advogo pelo diálogo inter-religioso e pelo entendimento intercultural".

Já Sarah Milgrim trabalhava no setor de diplomacia pública da embaixada. Ela cresceu nos subúrbios de Kansas, nos EUA, e tinha dois mestrados, um em relações internacionais pela Universidade Americana, e outro em recursos naturais e desenvolvimento sustentável pela Universidade da Paz, que é administrada pela ONU.

Durante o seu período em Kansas City, um supremacista branco atirou e matou três pessoas em uma instituição judaica da região. Ela se engajou na luta contra o antissemitismo após suásticas serem pintadas em sua escola. "Eu me preocupo em ir à minha sinagoga e agora tenho que me preocupar com a segurança na minha escola, e isso não deveria ser uma preocupação", apontou Sarah a um portal de notícias local na época.