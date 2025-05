Paul Mescal não vê 'paralelos' entre romance gay apresentado em Cannes e 'Brokeback Montain'

O ator irlandês Paul Mescal, em competição em Cannes por "The History of Sound", não vê "nenhum paralelo" entre esse romance gay e "O Segredo de Brokeback Mountain" (2005), cuja história de amor entre dois caubóis na década de 1960 deixou sua marca nos cinéfilos e no Oscar.

"Não vejo nenhum paralelo entre os dois filmes, exceto pelas cenas (de sexo) em uma tenda", brincou ele em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22), acrescentando que essa pergunta lhe foi feita com frequência desde a exibição do longa-metragem no dia anterior.