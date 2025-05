Panamá e Venezuela conversam sobre retomada de voos

Caracas proibiu os voos do Panamá no final de julho de 2024, depois que Mulino se negou a reconhecer o resultado da eleição venezuelana, na qual o presidente Nicolás Maduro foi reeleito e a oposição denunciou fraude.

A Venezuela propôs ao Panamá um acordo para retomar os voos comerciais, suspensos há quase um ano, o que facilitaria o retorno de migrantes venezuelanos expulsos dos Estados Unidos, disse, nesta quinta-feira (22), o presidente do Panamá, José Raúl Mulino.

Além disso, ambos os países têm suas relações diplomáticas suspensas desde o ano passado.

Mulino disse que recebeu uma proposta de Caracas para "retomar os voos" entre ambos os países, embora tenha descartado que vá retomar as relações diplomáticas com o país caribenho.

"Eu vou avaliar isso com muito cuidado de uma vez só" porque é do "interesse do Panamá abrir voos comerciais para a Venezuela", destacou Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

Mulino fez o anúncio quatro dias depois que Caracas anunciou a suspensão dos voos para a Colômbia, após denunciar a chegada de "mercenários" com o plano de "sabotar" as próximas eleições legislativas.