ONU envia 90 caminhões com ajuda para Gaza

Desde segunda-feira, Israel havia anunciado a entrada no território palestino de quase 200 caminhões carregados com farinha, comida para bebês e material médico. A ONU denunciou, no entanto, que os suprimentos haviam ficado na passagem fronteiriça e não haviam sido distribuídos entre a população.

Na quarta-feira à noite, "as Nações Unidas recolheram cerca de 90 caminhões carregados na passagem de fronteira de Kerem Shalom e os enviaram à Faixa de Gaza", anunciou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da organização.

No início da semana, o chefe de Governo de Israel declarou que, "por razões diplomáticas", o país permitiria a entrada de ajuda no território cercado, após um bloqueio total de mais de dois meses e meio que ameaçava provocar um cenário de fome.

Desde sábado, o Exército realiza uma ofensiva de larga escala no enclave, com o suposto objetivo de libertar os reféns que permanecem em cativeiro e eliminar o Hamas.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel. A ofensiva matou 1.218 pessoas e 251 foram sequestradas, segundo dados israelenses.

A campanha de represália israelense contra Gaza causou pelo menos 53.655 mortes no estreito território palestino, segundo os dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera confiáveis.

mib/cm/feb/jnd/phs/dbh/zm/fp