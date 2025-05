ONU corrige alegação de que 14.000 crianças de Gaza poderiam morrer de fome em 48h

Dezenas de caminhões transportando suprimentos entraram em Gaza através da passagem fronteiriça de Kerem Shalom, controlada por Israel, segundo o governo israelense. Mas as Nações Unidas até aqui não conseguiram que nenhum caminhão rumasse de Kerem Shalom até armazéns dentro de Gaza, de acordo com dois funcionários da ONU, que pediram anonimato para revelar detalhes sensíveis.

O porta-voz da ONU Stéphane Dujarric afirmou na terça-feira, 20, que equipes da entidade aguardaram várias horas pela permissão israelense para seguir para a fronteira. Mas não conseguiram "garantir a chegada" desses suprimentos aos armazéns, disse ele em uma entrevista coletiva.

Awad afirmou que ele e outros foram informados pelas Nações Unidas de que alguns carregamentos de farinha poderiam chegar nesta quarta-feira. Mas mesmo que chegassem representariam apenas uma pequena redução na fome diária que se espalhou em Gaza sob o bloqueio israelense.

Nesta quinta, 22, uma padaria, no centro da Faixa de Gaza, estava assando pão novamente. Vladimir Jovcev, do Programa Mundial de Alimentos da ONU, disse que "definitivamente não é suficiente, mas esperamos que as fronteiras permaneçam abertas e que possamos levar mais ajuda". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)