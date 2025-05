O que se sabe da eleição da Venezuela no território em disputa com a Guiana

A Venezuela elege no domingo o governador e oito deputados para o Parlamento de Essequibo, a gigantesca região rica em petróleo que está em disputa há mais de um século com a Guiana.

Ninguém no próprio Essequibo poderá participar. Os centros de votação estarão no estado fronteiriço de Bolívar, onde também vivem os pouco mais de 21.400 eleitores que formam essa recém-criada circunscrição, sobrerrepresentada em comparação com a média nacional.

"É inabalável a nossa vontade de recuperar os direitos históricos, territoriais e para além da Guiana Essequiba", expressou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na quarta-feira.

Seu homólogo guianês, Irfaan Ali, disse à AFP que o processo era uma mostra de "desespero e propaganda" da Venezuela, embora tenha identificado ao mesmo tempo como uma "ameaça".

Abaixo, veja o que se sabe dessa eleição, que no total elege 24 governadores e 285 deputados para o Parlamento sem a participação da oposição majoritária.