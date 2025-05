Napoli a um passo do 'Scudetto'; Inter precisa vencer e torcer por tropeço

Antes discretas, as bandeiras azuis com o número quatro estão agora por toda parte nas ruas de Nápoles, nas janelas dos prédios dos Quartieri Spagnoli e nas vitrines do centro da cidade.

Técnico firme, Conte trouxe ordem ao elenco do Napoli, que foi fortalecido em particular pelas chegadas de Romelu Lukaku e Scott McTominay, mas ficou sem Victor Osimhen, emprestado ao Galatasaray, e Khvicha Kvaratskhelia, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em janeiro, no meio da temporada.

No entanto, o ex-técnico de Juventus, Inter e Tottenham não estará à beira do campo na sexta-feira para a partida mais importante da temporada. Ele foi expulso no último fim de semana após uma altercação com um membro da comissão técnica do Parma no final do empate sem gols na penúltima rodada.

Incapazes de vencer na visita ao Parma, que está na parte inferior da tabela, os napolitanos chegaram a perder virtualmente por 28 minutos a primeira colocação para a Inter, que ficou duas vezes em vantagem no placar contra a Lazio, antes de sofrer dois gols de empate marcados pelo veterano espanhol Pedro.

- Inzaghi também suspenso -