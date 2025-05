Mulheres começam a ganhar espaço na indústria cinematográfica indiana

A gigantesca indústria cinematográfica da Índia é conhecida por suas histórias masculinas e focadas no homem. Mas uma onda de cineastas está rompendo padrões em Bollywood.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa tendência traz uma "perspectiva mais real e saudável" aos filmes, com personagens femininas complexas e protagonistas de suas próprias histórias, diz.

A nação mais populosa do mundo produz entre 1.800 e 2.000 filmes por ano em mais de 20 idiomas diferentes. Bollywood, a indústria de idioma hindu, é um dos seus segmentos mais importantes, com mais de 300 produções.

No entanto, esses filmes raramente conseguiam retratar as mulheres de forma autêntica e geralmente as classificavam em papéis de donas de casa passivas ou mães que cedem à pressão social.

Um estudo de 2023 do Instituto Tata de Ciências Sociais (TISS) revelou que as personagens femininas nos filmes de maior bilheteria da Índia desempenham papéis românticos e têm "pele clara, corpo esguio e pouco tempo em cena".