Milei lança plano para que argentinos 'tirem os dólares do colchão' sem declarar origem

O governo de Javier Milei anunciou uma série de medidas financeiras com o objetivo de fazer os argentinos "tirarem os dólares do colchão", uma prática de guardar o dinheiro de forma informal devido à alta desconfiança com o sistema financeiro da Argentina. O pacote promete isentar de punições quem colocar este dinheiro em circulação na economia formal.

Caputo disse que a medida "não visa trazer reservas, mas sim dar mais liberdade às pessoas e fazer com que parem de pensar que as pessoas que se refugiaram na informalidade são criminosas".

A ideia do governo Milei é "remonetizar" a economia com os dólares que os argentinos guardam por fora do sistema financeiro. Há mais de 20 anos, desde a crise do corralito, os argentinos não confiam em sua moeda e em seu sistema financeiro para guardar o dinheiro em bancos. Por isso, se tornou cultural a prática de poupar em dólares, uma moeda estável e de maior valor, e em casa, cofres ou contas no exterior.

Estima-se, segundos dados oficiais de 2024, que há em média US$ 252 bilhões (R$ 1,4 trilhão) correndo fora do sistema financeiro argentino. O montante, segundo o site de checagem Chequeado, é o menor desde 2018. O valor mais alto foi registrado em 2020, no começo do governo de Alberto Fernández, quando mais e US$ 277 bilhões eram estimados na informalidade.