Maduro diz que há mais de 50 'mercenários' capturados, antes de eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que há mais de 50 "mercenários" capturados, às vésperas das eleições legislativas e de governadores de 25 de maio, às quais a maior coalizão opositora do país convocou um boicote.

O governo venezuelano anunciou anteontem a prisão de 38 "mercenários" que entraram no país a partir da Colômbia, por terra e em voos comerciais, vinculados a supostos "atos terroristas" para sabotar as eleições. No mesmo dia, Caracas fechou sua conexão aérea com a Colômbia.