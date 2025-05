Justiça da Romênia nega recurso de candidato nacionalista após derrota eleitoral

O candidato denunciou que o tribunal perpetua "seu golpe de estado", em uma publicação no Facebook.

As eleições de domingo aconteceram cinco meses após o Tribunal Constitucional anular a votação de dezembro por denúncias de interferência russa.

Simion, um político nacionalista que se declara admirador de Donald Trump, venceu o primeiro turno das eleições em 4 de maio, mas perdeu o segundo turno no domingo passado com 46,4% dos votos, contra 53,6% de Dan.

As eleições são fundamentais para o futuro do país, que é membro da UE e da Otan e compartilha fronteira com a Ucrânia.

Dan defende a manutenção do apoio militar que a Romênia concede à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa.