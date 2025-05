Israel: Netanyahu diz estar "chocado" com morte de funcionários de embaixada em Washington

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou estar "chocado" com o "horrível e antissemita" assassinato a tiros de dois funcionários da Embaixada do país em Washington.

"Estamos testemunhando o terrível preço do antissemitismo e da selvagem incitação contra Israel", disse o premiê, em nota. Netanyahu afirmou ainda ter orientado as missões israelenses no exterior a reforçar o aparato de segurança.