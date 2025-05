Imigração líquida no Reino Unido registra queda de quase 50% em 2024

A imigração líquida no Reino Unido diminuiu 49,9% em 2024, anunciou nesta quinta-feira (22) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), resultado, entre outras coisas, das restrições de elegibilidade para vistos de trabalho e estudo.

O número de imigração líquida, a diferença entre as pessoas que entram no país e aquelas que o deixam, ficou em aproximadamente 431.000 pessoas em 2024, com uma redução de praticamente 50% na comparação com as 860.000 de 2023, segundo o ONS.