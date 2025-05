Heidenheim arranca empate contra Elversberg (2-2) na ida da repescagem por vaga na Bundesliga

O Heidenheim conseguiu reagir após ficar em desvantagem de dois gols e evitou o pior ao empatar em 2 a 2, em casa, com o Elversberg nesta quinta-feira (22), pela partida de ida do playoff que vale uma vaga na Bundesliga de 2025-2026.

O Elversberg, que terminou como terceiro colocado da segunda divisão, jamais jogou na elite do futebol alemão em sua história e abriu a vantagem no primeiro tempo com os gols de Lukas Petkov, aos 18 minutos, e Fisnik Asllani (42').