Grupo de videogames Embracer inicia sua divisão em duas empresas e a mudança de nome

O grupo sueco de videogames, Embracer, proprietário de "Tomb Raider", anunciou, nesta quinta-feira (22), que iniciou sua divisão com o objetivo de criar, até o final do ano, uma empresa autônoma que reúna desenvolvedores e estúdios de jogos e renomear a atividade restante.

A primeira etapa foi concluída em fevereiro, com a cisão da Asmodee, a atividade de jogos de tabuleiro, que entrou na Bolsa.

Na segunda fase, o grupo será dissolvido antes do final do ano do Coffee Stain Group, que será composto por mais de 250 desenvolvedores e editores de jogos "centrados em experiências comunitárias", explicou a Embracer em um comunicado.

As ações do Coffee Stain Group serão distribuídas entre os acionistas da Embracer. Essa atividade representa um faturamento anual de cerca de 1,1 bilhão de coroas suecas (cerca de 644,8 milhões de reais).

Assim que o Coffee Stain Group se separar, a Embracer passará a se chamar Fellowship Entertainment, explicou a empresa. Essa atividade estará focada, sobretudo, na exploração de licenças de direitos comerciais, como as derivadas das obras de J.R.R. Tolkien ou dos videogames Tomb Raider.