Governo anuncia congelamento de gastos e aumento de impostos

As medidas de ajuste, descritas no relatório bimestral de receitas e despesas, também preveem um aumento de impostos cobrados das empresas por operações financeiras.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que vai congelar R$ 31,3 bilhões em gastos do orçamento deste ano para cumprir as regras fiscais do país.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) anunciaram as mudanças em entrevista coletiva. Haddad disse que se trata de "um primeiro conjunto de medidas", e que novos aspectos estão sendo considerados pelo presidente Lula, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Em nota, o Ministério da Fazenda destacou que o congelamento de gastos "reforça o controle do orçamento e o compromisso com as metas fiscais". "As mudanças somam esforços para o equilíbrio fiscal" e "criam condições para trazer maior estabilidade macroeconômica e favorecer investimentos de longo prazo no país."

As ações do governo acontecem após o Banco Central aumentar a taxa Selic em meio ponto percentual no começo do mês, para 14,75%, seu nível mais alto em quase 20 anos. O sexto aumento consecutivo da Selic responde a um esforço das autoridades monetárias para conter a inflação no país, mas vai na contramão dos chamados de Lula, para quem os juros elevados impedem o crescimento econômico, ao tornarem o crédito mais caro.

