FMI diz estar pronto para ajudar a reconstruir a economia síria

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve conversas frutíferas com a equipe econômica da Síria e se prepara para apoiar os esforços da comunidade internacional para reconstruir sua economia devastada pela guerra, disse uma porta-voz da instituição sediada em Washington nesta quinta-feira (22).

O governo islamista estabelecido na Síria após a queda de Bashar al-Assad em 2024 busca reconstruir as relações com os países ocidentais e suspender as sanções impostas após 14 anos de guerra civil.