Ex-zagueiro Lúcio tem queimaduras em 18% do corpo após acidente

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Está enfrentando um dia de cada vez", acrescentou.

Segundo a assessoria, o ex-zagueiro da Seleção foi internado em um hospital em Brasília no sábado após sofrer um acidente com uma lareira ecológica que provocou queimaduras em 18% do corpo, tendo que ser submetido a duas cirurgias.

Na terça-feira, ele apareceu com a cabeça, as mãos e as pernas enfaixadas, caminhando por um corredor do hospital, segundo uma foto publicada em seu Instagram.

Mas, na quarta-feira, o ex-jogador foi transferido para o hospital Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre.