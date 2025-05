Ex-secretário de Segurança do México é condenado nos EUA por caso de corrupção

Um tribunal dos Estados Unidos condenou Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança Pública do México, e sua esposa a pagarem US$ 2,4 bilhões (R$ 13,5 bilhões) ao Estado mexicano por corrupção, informou o governo do México nesta quinta-feira (22).

Esta é a segunda condenação contra o ex-funcionário nos Estados Unidos. Em outubro de 2024, Luna foi sentenciado a 39 anos de prisão por proteger o Cartel de Sinaloa em troca de milhões de dólares em propinas, em um julgamento no qual antigos membros do grupo criminoso foram testemunhas.