EUA não informou ao México sobre migrante deportado para o Sudão do Sul, diz Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (22) que os Estados Unidos não informaram seu governo sobre a deportação de um cidadão mexicano esta semana para o Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, mergulhado em um conflito interno.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse na quarta-feira que oito estrangeiros foram deportados para o país africano, em meio à campanha do governo Trump para expulsar milhões de migrantes sem documentos.