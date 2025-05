Estado reconhece 'atrocidades' da ditadura contra Dilma Rousseff

O Estado brasileiro admitiu, nesta quinta-feira (22), que a ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016) sofreu "atrocidades" durante a ditadura militar, no poder no país entre 1964 e 1985, e pediu desculpas a ela, reconhecida como "anistiada política".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que o Estado ditatorial causou à senhora, à sua família", afirmou a presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Maria Lima de Oliveira, durante uma sessão em Brasília.

A ex-presidente solicitava este reconhecimento desde 2002. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), a Comissão de Anistia rejeitou seu pedido, mas Dilma apelou dessa decisão.

A entidade deu razão a ela em segunda instância e lhe concedeu uma indenização de 100 mil reais.

Em 2011, Dilma se tornou a primeira mulher a assumir a Presidência, e foi eleita para um segundo mandato que acabou em 2016 com seu impeachment, acusada de maquiar as contas públicas, em um processo muito controverso no Congresso.