Com Ucrânia e Colômbia, Vaticano pode voltar à primeira linha da diplomacia

O oferecimento do papa Leão XIV como mediador pode devolver o Vaticano à primeira linha da diplomacia, começando pela guerra da Ucrânia e o conflito entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN, duas possibilidades levantadas.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou o desafio e, na segunda-feira, sugeriu a Leão XIV que o Vaticano seja sede de novas conversações de paz com a guerrilha do ELN, com quem suspendeu negociações em janeiro em virtude de um estalido de violência no nordeste do país.

"Há uma segunda oportunidade" com o Exército de Libertação Nacional (ELN), disse Petro em uma declaração em vídeo divulgada pela Presidência colombiana após uma reunião com o sumo pontífice. "Falei com o papa desse tema: Como o Vaticano pode ser a sede das novas conversações de paz?".

O Vaticano ainda não comentou sobre essa solicitação, mas afirmou sua disposição de sediar conversações de paz sobre a Ucrânia, disse a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni na terça-feira.

Os Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia veem com bons olhos essa iniciativa, depois que as primeiras conversações entre Kiev e Moscou desde 2022, celebradas na Turquia em meados de maio, foram concluídas sem nenhuma trégua.