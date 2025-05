Bukele segue 'o mesmo caminho de Ortega' para se manter no poder, diz escritor Sergio Ramírez

O presidente do El Salvador, Nayib Bukele, suprime liberdades para permanecer no poder seguindo o "mesmo caminho" que Daniel Ortega na Nicarágua, advertiu o escritor nicaraguense Sergio Ramírez em uma entrevista à AFP.

O novelista de 82 anos, Prêmio Cervantes 2017, se encontra na Guatemala para presidir o festival literário Centroamérica Cuenta.

Bukele goza de grande popularidade em seu país por sua "guerra" contra as gangues, mas deu passos para governar sem contrapontos, segundo seus críticos, entre eles remover juízes da Suprema Corte e substituí-los por magistrados aliados, que deram sinal verde para sua reeleição em 2024, algo que era proibido pela Constituição.

Pergunta: Qual é a sua leitura da situação em El Salvador?

Resposta: Me parece que alguém que decide ficar no poder a todo custo está disposto, perdendo todos os escrúpulos, a violar todas as regras da democracia.