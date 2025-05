Ativistas pró-Rússia aproveitaram as enchentes para tentar criar uma imagem de 'caos' na Espanha

Ativistas pró-Kremlin alimentaram a percepção de que a Espanha era um país "mergulhado no caos" após as enchentes que atingiram Valência e outras regiões em outubro passado, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Interna divulgado nesta quinta-feira (22).

"Durante a crise que ocorreu em nosso país após a aprovação da DANA em 29 de outubro de 2024, o ecossistema de propaganda e desinformação pró-Kremlin amplificou e adaptou narrativas de desinformação de forma oportunista", afirma o Relatório de Segurança Nacional de 2024.