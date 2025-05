Após reunião tensa, Trump e presidente sul-africano concordam em fortalecer laços comerciais

No embate entre ambos, transmitido ao vivo, Trump mostrou um vídeo que, segundo ele, comprova que um genocídio está sendo cometido contra pessoas brancas na África do Sul.

As relações entre as duas nações se deterioram desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, ameaçou a África do Sul com tarifas elevadas e expulsou seu embaixador.

Manter os vínculos comerciais com Washington é uma prioridade para Ramaphosa, pois os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial de seu país, depois da China.

