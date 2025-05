Acidente de avião na Califórnia deixa vários mortos

Várias pessoas morreram, nesta quinta-feira (22), na queda de um pequeno avião particular que caiu durante a noite em um bairro residencial de San Diego, Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais.

A área afetada, perto do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo" e "muitas famílias de militares foram afetadas", disse o capitão Robert Heely, comandante da Base Naval de San Diego, também presente na coletiva de imprensa.

"Esta é uma tragédia e nos solidarizamos com os afetados. Continuaremos presentes (...) e garantiremos que as famílias afetadas, que estão sem acesso às suas casas, recebam o apoio adequado até que possam retornar", disse o prefeito de San Diego, Todd Gloria, em uma coletiva de imprensa.

As vítimas aparentemente estavam a bordo da aeronave, um Cessna 550, e não nos veículos ou casas danificados no acidente.

O avião particular, registrado no Centro-Oeste, pode ter levado entre oito e dez pessoas a bordo, incluindo o piloto, de acordo com as autoridades locais, que ainda não sabem o número exato de passageiros no momento do acidente.

Mais de dez casas foram danificadas e vários carros foram queimados. O chão estava coberto de escombros.

Uma linha de energia também foi danificada no incidente e os investigadores trabalham para determinar se influenciou no incêndio das casas e dos veículos.