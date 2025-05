Unaids "encorajada" por comentários de Musk sobre financiamento dos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Musk, uma peça-chave no plano de cortes do presidente americano, indicou em uma entrevista no Foro Econômico de Doha, na terça-feira, que os ajustes no financiamento poderiam ser revisados.

No vídeo, o bilionário pergunta a uma jornalista que programas médicos "não estão sendo financiados", antes de acrescentar: "Vou resolver isso imediatamente".

"Se for verdade, o que duvido, vamos resolver", completou, depois que a jornalista citou como exemplo as atividades relacionadas com a prevenção.

Em um comunicado, a agência da ONU se mostrou "profundamente encorajada pela declaração de Musk de que abordará a atual crise de falta de financiamento".