Tottenham vence Manchester United (1-0) e conquista Liga Europa

Enquanto isso, os 'Red Devils', apenas uma posição acima do Tottenham na Premier League, encerram uma temporada para ser esquecida, em que nem mesmo a chegada do técnico português Rúben Amorim foi capaz de reerguê-los.

Na final 100% inglesa, quem comemorou após o apito final foi a torcida do time londrino, enquanto a tristeza ficou do lado do United, que enfrenta dificuldades financeiras e não poderá disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Um drama para o clube de Old Trafford, que nas tribunas de San Mamés contou com a presença do lendário Sir Alex Ferguson.

Um gol contra de Brennan Johnson que contou com a colaboração involuntária do zagueiro Luke Shaw na reta final do primeiro tempo (42') permitiu que os 'Spurs' do técnico Ange Postecoglou encerrassem um longo jejum que vinha desde 2008 (Copa da Liga Inglesa) e reconquistasse um título europeu 41 anos depois (Copa da Uefa de 1984).

- Sexto clube inglês na Champions -