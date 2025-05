Suprema Corte israelense decide que demissão do chefe de segurança interna é 'contra a lei'

A Suprema Corte israelense estabeleceu, nesta quarta-feira (21), que a decisão tomada em março pelo governo de destituir Ronen Bar, o chefe da agência de segurança interna, foi "contrária à lei", em uma decisão em resposta a recursos contra a medida.

"A Suprema Corte decidiu que a decisão do governo de encerrar o mandato do chefe do Shin Bet foi tomada por meio de um procedimento irregular e contrário à lei", disse o tribunal superior em uma decisão de 58 páginas.