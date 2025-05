Springsteen lança mini-álbum que inclui mensagem altamente crítica a Donald Trump

A lenda do rock americano Bruce Springsteen lançou, nesta quarta-feira (21), um mini-álbum gravado ao vivo, 'Land of hope and dreams', que inclui sua mensagem contra o governo "corrupto" de Donald Trump, que lhe rendeu insultos furiosos do presidente americano há alguns dias.

'Land of hope and dreams', que acaba de aterrissar nas plataformas de streaming, inclui quatro canções gravadas ao vivo em Manchester (Reino Unido) no dia 14 de maio, algumas das quais acompanham discursos políticos do artista.