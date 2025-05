Rubio planeja viajar ao México nas 'próximas semanas' para estreitar cooperação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump enviou tropas à fronteira com o México e impôs tarifas ao afirmar que o seu vizinho não faz o suficiente para impedir a travessia irregular de migrantes e o tráfico de fentanil.

A relação entre ambos os países tem sido tensa em relação às tarifas alfandegárias, que têm um forte impacto sobre a segunda principal economia da América Latina atrás apenas do Brasil, mas também por outras questões, como o decreto do republicano que muda o nome do "Golfo do México" para "Golfo da América".

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que Trump descreve repetidamente como uma "mulher maravilhosa", optou por não reagir de forma direta e deixar espaço para negociações nos bastidores.

Diante das pressões tarifárias, o México enviou 10.000 soldados para sua fronteira norte, entregou 29 chefes do tráfico à Justiça americana e reforçou suas operações antidrogas.