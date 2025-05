Reino Unido sanciona Israel por ofensiva militar "indefensável" em Gaza

Britânicos suspendem negociações de acordo de livre comércio e convocam embaixadora israelense. Governo do Reino Unido ainda anunciou restrições financeiras e de trânsito para colonos que ocupam Cisjordânia.Após avisar que tomaria "ações concretas" contra a escalada das operações israelenses em Gaza, o Reino Unido interrompeu nesta terça-feira (20/05) as negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel, convocou a embaixadora do país para prestar esclarecimentos e impôs novas sanções contra colonos da Cisjordânia. Também nesta terça-feira, a Comissão Europeia disse estar aberta a revisar um acordo de associação com Israel para verificar se o país cumpre com suas obrigações de direitos humanos previstas no pacto com a União Europeia. Em um discurso inflamado no parlamento britânico, o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, acusou o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "ações e retórica flagrantes" em relação à ofensiva militar no território palestino. "O mundo está julgando, a história os julgará. Bloquear a ajuda, expandir a guerra, ignorar as preocupações de seus amigos e parceiros. Isso é indefensável e precisa acabar", disse ele. Lammy disse que a Grã-Bretanha "não pode ficar parada diante dessa nova situação". "Ela é incompatível com os princípios que sustentam nosso relacionamento bilateral", continuou ao informar que, por isso, estava interrompendo as negociações com Israel sobre o novo acordo comercial, que eram discutidas desde 2022. Ele afirmou que o conflito entra em uma fase sombria no momento em que Israel impede a entrada de comida para residentes "que enfrentam fome, falta de moradia e trauma". "As ações do governo de Netanyahu tornaram isso necessário", disse Lammy. Já o ministro britânico para assuntos do Oriente Médio, Hamish Falconer, disse que a embaixadora israelense no Reino Unido, Tzipi Hotovely, foi convocada para dar explicações em resposta à "escalada totalmente desproporcional da atividade militar em Gaza". Sanções contra colonos na Cisjordânia O governo britânico ainda anunciou restrições financeiras e proibições de viagem à líder dos colonos israelenses na Cisjordânia Daniella Weiss e a outros dois indivíduos. Duas organizações acusadas de apoiar a violência contra comunidades palestinas também entraram na lista de sanções. Lammy disse que Israel sofreu um "ataque hediondo" de militantes palestinos do Hamas em 7 de outubro de 2023 e que o governo do Reino Unido apoiou o direito de Israel de se defender, mas questionou o tamanho da resposta militar. Na segunda-feira,Reino Unido, França e Canadá já haviam anunciado a possibilidade de aplicar sanções se Israel não interrompesse a ampla operação militar que prevê "conquistar Gaza". O Reino Unido também pressiona para que a entrada de ajuda humanitária recém-retomada seja ampliada. Israel minimiza pressão externa Em resposta, o governo de Israel disse que "a pressão externa não desviará Israel de seu caminho na defesa de sua existência e segurança contra inimigos que buscam sua destruição". Israel foi o 44º maior parceiro comercial do Reino Unido no ano passado. "Se, devido à obsessão anti-Israel e a considerações políticas internas, o governo britânico estiver disposto a prejudicar a economia britânica – essa é sua própria prerrogativa", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, em um comunicado. Israel lançou uma nova ofensiva militar em Gaza no último sábado com o objetivo de "conquistar" o território palestino e deslocar sua população para o sul. Na segunda-feira, residentes foram obrigados a abandonar Khan Yunis, a segunda maior cidade no enclave. Israel iniciou sua atual ofensiva na Faixa de Gaza depois que o Hamas realizou ataques no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, nos quais quase 1.200 pessoas foram mortas, a maioria civis israelenses. UE quer revisar acordo com Israel O anúncio do Reino Unido coincidiu com negociações a protas fechadas do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da União Europeia, em Bruxelas, na qual foi decidido que a Comissão Europeia vai revisar um acordo que orienta suas relações políticas e econômicas com Israel. "Do debate de hoje fica claro que há uma ampla maioria a favor de revisar o artigo 2 do nosso acordo de associação com Israel, por isso daremos início a esse processo e, enquanto isso, cabe a Israel desbloquear a ajuda humanitária" para Gaza, anunciou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, em coletiva de imprensa após a reunião. Segundo fontes diplomáticas ouvidas pela agência de notícias EFE, 17 dos 27 Estados-membros apoiaram a iniciativa. Alemanha e Itália rejeitaram. Kallas afirmou que "a pressão é necessária para mudar a situação" em Gaza. gq (afp, dpa, dw)