Província argentina tem greve de 24 horas contra incentivo à importação de celulares

Milhares de manifestantes protestam, nesta quarta-feira (21), na Terra do Fogo, durante uma greve geral contra a redução de impostos para a importação de celulares impulsionada pelo presidente Javier Milei, medida que ameaça a indústria eletrônica desta província do extremo sul da Argentina, beneficiada por isenções fiscais.

"Estamos lutando por nossas fontes de trabalho. Somos muitas famílias que dependem desta atividade. Tomara que as autoridades possam entender isso", disse à AFP Paula Mayor, operária da NewSan, uma das principais fabricantes de eletrodomésticos e celulares do país.

A marcha em Ushuaia, a capital provincial apelidada de "a cidade do fim do mundo", contornou o canal Beagle até o centro.

"É um novo capítulo do esvaziamento planejado da Terra do Fogo e uma sentença de morte para nossa indústria", afirma Horacio Catena, secretário-geral do sindicato educativo que também aderiu ao protesto.

Por sua vez, o grupo Mirgor, um dos principais fabricantes da região, emitiu um comunicado onde assegura que os "postos de trabalho não estão em perigo" e que essa indústria se adaptará às novas regras oficiais.

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, afirma que "na Argentina, um celular com tecnologia 5G custa o dobro do que custa no Brasil ou nos Estados Unidos", e que com a importação os preços podem cair até 30%, além de reduzir o custo fiscal da indústria promovida pela falta de arrecadação de impostos.

