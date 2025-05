Promotoria de Paris pede 10 anos de prisão para suposto líder dos assaltantes de Kim Kardashian

A Promotoria francesa pediu nesta quarta-feira 10 anos de prisão para o suposto "líder" dos assaltantes que roubaram a americana Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

Aomar Ait Khedache, de 69 anos, admitiu sua participação, mas sempre negou ser o "chefe do grupo". Porém, ele é quem "dá as ordens", "recruta" e viaja à Bélgica para revender as joias, segundo a Promotoria.